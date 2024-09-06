Fenerbahçe'ye Real Madrid'den süper transfer! Ocak ayında imza atacak

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair Brezilya basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kanarya'nın, Real Madrid'in yıldızı için devreye girdiği ve ocak ayında kadrosuna katmak için temaslara başladığı ifade edildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)