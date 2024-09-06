Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları belli oldu!
F.Bahçe'ye Real Madrid'den süper transfer!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥Süper Loto çekildi! (5 Eylül)
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