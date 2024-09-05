Antony Fenerbahçe'ye gelecek mi? Transfer kararını verdi!

Galatasaray'ın Osimhen hamlesinin ardından dünyaca ünlü bir futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçen Fenerbahçe'nin, Manchester United forması giyen Antony'yi gündemine aldığı belirtilmişti. Brezilyalı yıldızın ise transfere dair kararı netleşti. Peki Antony, sarı lacivertlilere gidecek mi? İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.09.2024- 11:57 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024- 12:05