Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Luan Peres'in sözleşmesi feshedildi.

Sarı lacivertli kulüpten, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen resmi belge ile 30 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu ile yolların ayrıldığı belirtildi.

YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR

Fenerbahçe'den TFF'ye yapılan bildirimde, Luan Peres'in Brezilya'ya transfer olduğu vurgulandı. Luan Peres kısa süre içerisinde Vasco da Gama'ya imza atacak.

2022 yılının Temmuz ayında Marsilya'dan 5,2 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Luan Peres, sarı-lacivertli takımda 23 resmi maçta görev yaptı.