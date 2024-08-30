Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye özenle hazırlandıklarını belirten Portekizli teknik adam, Alanyaspor'un önceki maçlarını izlediğini ve ona göre hareket edeceklerine dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Alanyaspor'un Başakşehir ile oynadığı maçı izlemiştim ama video olarak da diğer maçlarını izledim. Oyun kurmada iyiler, ön bölgede hızlı oyuncular var. Burada geçirdiğim sürede anladım ki Türk futbolunda kolay maç diye bir şey yok. Kolay maç istiyorsak bunu biz sağlamalıyız ama prensip olarak kolay maç yok."

"AMRABAT MAÇTAN SONRA..."

Sofyan Amrabat hakkında gelen soruya Portekizli teknik adam, "Maçtan önce Sofyan Amrabat açıklaması yok. Maçtan sonra... Şu an oynayacak bir maçımız var." ifadelerini kullandı.