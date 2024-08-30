Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko

Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Furkan, Hadergjonay, Makouta, Richard, Yusuf, Efecan, Serdar, Cordova

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

LİGDE 17. RANDEVU

İki ekibin bugüne kadar ligde yaptığı 16 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 34 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.