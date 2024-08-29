Süper Lig’de 4’üncü haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 21.00’de sahasında Alanyaspor’u konuk edecek Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Süper Lig'de 4'üncü haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 21.00'de sahasında Alanyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın akşam saat 21.00'de Alanyaspor'u konuk edecek.