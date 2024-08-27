FENERBAHÇE HABERİ - Fred ile ilgili şaşırtan gerçek! Bir kez daha gönülleri fethetti

FENERBAHÇE HABERİ - Fred ile ilgili şaşırtan gerçek! Bir kez daha gönülleri fethetti

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sakatlığının ardından Çaykur Rizespor maçıyla sahalara dönen ve 5-0 kazanılan maçta yaptığı hat-trickle galibiyetin mimarlarından olan Fred ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan yıldız futbolcu, bir kez daha gönülleri fethetmeyi başardı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.08.2024- 09:34