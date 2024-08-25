TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine o isim

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine o isim

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası sonunda 4 puan toplayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile anlaşması beklenirken sarı-lacivertliler yıldız futbolcunun yerini doldurmak için harekete geçti. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'ndan boşalan sol bek mevkisi için Brezilyalı o yıldızı gündemine aldı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.08.2024- 09:43 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024- 09:47