Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Bu hamle çok konuşulur
Transfer döneminde kadrosunu yıldızlarla güçlendiren Fenerbahçe, Göztepe beraberliği sonrası çalışmalarına hız verdi. Önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde yer alacak sarı-lacivertliler, bu arenada adından söz ettirmek isterken; ezeli rakibi Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan o yıldız için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 23.08.2024- 10:19 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024- 10:19