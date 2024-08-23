Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Bu hamle çok konuşulur

Transfer döneminde kadrosunu yıldızlarla güçlendiren Fenerbahçe, Göztepe beraberliği sonrası çalışmalarına hız verdi. Önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde yer alacak sarı-lacivertliler, bu arenada adından söz ettirmek isterken; ezeli rakibi Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan o yıldız için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, önemli yıldızlarla kadrosunu güçlendirdi.

Kanarya; Levent Mercan, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri gibi isimleri renklerine bağladı.