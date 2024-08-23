Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi yaşanıyor. İngiltere'ye transferi konuşulan 24 yaşındaki oyuncu, Brighton'a imzayı atıyor.
Ferdi Kadıoğlu, ailesiyle birlikte saat 20.30'da Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla İngiltere'ye gitti.
Yıldız sol bekin Brighton ile 5+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
İŞTE F.BAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Bilgilendirme Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/txmTjw0N4d— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2024