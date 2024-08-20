Fenerbahçe'de Joao Pedro ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe'de Joao Pedro ile yollar ayrıldı!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımda Brezilyalı yıldız futoblcu Joao Pedro ile yollar ayrıldı. 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.08.2024- 16:36 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024- 16:51