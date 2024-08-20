Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe, sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli ekip bu kapsamda Balıkesirspor'dan Arda İbrahim Akgün'ü kadrosuna kattı.

Kanarya, 17 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Kulübümüz, Balıkesirspor'dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Arda İbrahim Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Arda İbrahim Akgün'e çubuklu formamızla nice başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Ailemize hoş geldin Arda İbrahim Akgün!" ifadelerine ver verildi.