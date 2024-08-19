Fenerbahçe'ye Norveçli dinamo! Orta sahayı kasıp kavuracak

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak ligde ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Orta saha takviyesi için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertli ekipte gündeme flaş bir isim geldi. Fred'in sakatlığı sonrası o bölgeye nokta transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, rotayı Çekya'ya çevirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.08.2024- 11:13 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024- 11:18