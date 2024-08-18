Yılın transfer bombası patlıyor! Chelsea'li yıldız Fenerbahçe yolunda
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe deplasmanından 1 puanla dönen Fenerbahçe'de diğer yandan transfer harekatı sürüyor. Önemli isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Kanarya, İngiltere Premier Lig'de forma giyen yıldız için devreye girdi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 18.08.2024- 08:47 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024- 10:32