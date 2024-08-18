TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte istenen bonservis bedeli
Yaz transfer döneminde birbirinden önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İtalyan basını sarı-lacivertlilerde sürpriz ayrılıkların yaşanabileceğini belirtirken, o yıldıza Çizme ekibinin talip olduğu yazıldı. İşte F.Bahçe'nin istediği bonservis bedeli ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 18.08.2024- 18:48