Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte istenen bonservis bedeli

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte istenen bonservis bedeli Yaz transfer döneminde birbirinden önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İtalyan basını sarı-lacivertlilerde sürpriz ayrılıkların yaşanabileceğini belirtirken, o yıldıza Çizme ekibinin talip olduğu yazıldı. İşte F.Bahçe'nin istediği bonservis bedeli ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.08.2024- 18:48









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Sezon başında takımı Jose Mourinho'ya emanet eden ve şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Ligin 2. haftasında Göztepe ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalan ve beklemediği bir puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.