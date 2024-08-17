Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor.

Maç öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

JOSE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

"KAZANMAK İÇİN GELDİK"

"Rakibimizi iyi çalıştık, normalde nasıl oynadıklarını biliyoruz. Çok defansif bir takım ve direkt oynuyorlar. Neler yapabileceklerini biliyoruz. Duran toplarda da tehlikeliler, bunu da çalıştık. Bugün amacımız goller bulabilmek, kazanmak için geldik. Dün ofansif dinamiklerimiz üzerine çalıştık."

"BİR PLANIMIZ VAR"

"Elbette bir oyun planımız var, kendi oyun yapımızı düşünüyoruz çünkü maçları kazanmak istiyoruz. Bunu yaparken rakiple ilgili bilginiz de yüksek olmalı. Varsayımsal olarak güçlü bir rakiple veya zayıf bir takımla oynadığınızda yaptıklarınız değişebiliyor."