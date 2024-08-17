Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu ve "Nedir bu düşmanlık ben bunu anlamıyorum. F.Bahçe olarak şampiyon olacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte milli yıldızın açıklamalarından satır başları:

Nedir bu düşmanlık ben bunu anlamıyorum. Milyonlarca taraftarımızın olduğu bu şehirde, bu saldırganlık nedir anlamıyorum. Taraftarımız stada geliyor, formamız yakılıyor, taraftarımıza biber gazıyla müdahale ediliyor. Başkanımız buna karşı çıkmak için sahaya iniyor ama ona da herkesin önünde saldırılıyor. Yeni sezon ve Fenerbahçe yine saha dışında kaosa sürüklenmeye çalışılıyor. Bu bizi üzüyor. Eğer saha içinde kalabilirsek Fenerbahçe olarak şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bu olaylar inşallah son olur. Üzüntülüyüz. Taraftarımıza yapılanlardan dolayı daha da üzgünüz.