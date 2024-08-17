Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic açıklamalarda bulundu ve "Bu şekilde olmamalıydı. Daha fazla karakter ortaya koymalıydık." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Dusan Tadic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Sırp yıldızın açıklamalarından satır başları:

Devre arasına girdiğimiz zaman 2-0'ın tehlikeli skor olduğunu konuştuk. Üçüncü golü bulmalıydık. İki tane kolay gol yedik. Göztepe atmış olduğu gollerle maça tutundu. Buna biz sebep olduk. Bu şekilde olmamalıydı. Daha fazla karakter ortaya koymalıydık. Çünkü Fenerbahçe'deyiz ve bu sorumluluğu göstermemiz gerekiyor.

Açıkçası benim açımdan mevki değişikliği açısından bir problem yok. Sağ açık, sol açık, on numara... Her yerde oynayabilirim. En önemlisi Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin başarısı ve Fenerbahçe için yaptıklarımız önemli.