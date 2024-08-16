TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak hamle! Taraftarlar eski futbolcusunu çok istiyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, şimdiden birçok hamle yaptı. Kanarya, bazı oyuncular ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu isimlerden biri de Ferdi Kadıoğlu, Milli futbolcunun olası ayrılığı sonrasında Fenerbahçe taraftarı eski futbolcusunu çok istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.08.2024- 11:28