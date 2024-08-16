Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Çağrı Fedai'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den genç oyuncu Çağrı Fedai'yi bir sezonluğuna kiraladı.

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe altyapısında forma giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu Çağrı Fedai ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalandı.

Göztepe altyapısında yetişen Çağrı Fedai, daha sonra Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı formasıyla 16 maça çıkan genç oyuncu, takımına 12 gol, 1 asistlik katkıda bulundu.