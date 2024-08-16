FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyanlardan flaş iddia! Çizme devi yıldız ismi listeye aldı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Önemli isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde ayrılık gelişmesi yaşanıyor. İtalyan basını, Çizme devinin Fenerbahçeli yıldız ismi listeye aldığını iddia etti. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Ali GENÇ)
Ali Genç| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 16.08.2024- 12:26