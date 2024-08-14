TRANSFER HABERİ | Devler Ligi'ne havlu atan Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tam 12 futbolcu...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Lille ile karşılaştı. Bu mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-lacivertli ekip turu uzatmalara götürdü. Bu karşılaşmanın son dakikalarında kalesinde gol bulan Kanarya, toplam skorla 2-1 geri düştü ve Devler Ligi'ne veda etti. Maç sonrasında ise Fenerbahçe'de yaprak dökümü yaşanacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.08.2024- 13:52