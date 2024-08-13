UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte Türkiye'nin sıralamada son durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe evinde Lille ile uzatmalara giden maçta 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertli ekip, Devler Ligi'ne veda etti. Mücadelenin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında da durum değişti. Peki; bu mücadele sonrasında ülke puanında son durum ne oldu? İşte Türkiye'nin sıralaması... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.08.2024- 22:54 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024- 22:59