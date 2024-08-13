UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Lille'i ağırlayacak Fenerbahçe, mücadele öncesi Ferdi Kadıoğlu'nun arka adalesinin gerilmesi nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz iki günü rejenerasyon çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür." denildi.