2018 yazında NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yükselen bir grafik çizerek Avrupa devlerinin radarına girdi.
Hollanda doğumlu olmasına rağmen ülkemizin milli takımını seçen 24 yaşındaki sol bek, son olarak EURO 2024'te de gösterdiği performansla adından söz ettirdi.
Milli yıldızın birçok takımla adı geçse de, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton transferde mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertlilerin bu transferde bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon Euro bonservis geliri elde edeceği belirtildi.