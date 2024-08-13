FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu Brighton'da!

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer oldu. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için kasasına bonuslarla birlikte 35 milyon Euro gireceği öğrenildi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.08.2024- 19:08 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024- 19:19