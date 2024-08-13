Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçı heyecanı başladı. Fenerbahçe ile Lille karşı karşıya gelecek. En az iki farklı galibiyet hedefleyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de mutlak galibiyetle Devler Ligi'ne bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Maçın hakemi Jose Sanchez olacak. Taraftarlar ise Fenerbahçe-Lille Şampiyonlar Ligi maçı canlı hangi kanalda, saat kaçta? araştırmalarına başladı. Fenerbahçe Şampiyonlar ligi maçına dair merak edilenler ve tüm detaylar haberimizde...

Fenerbahçe - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-Off'una katılmak için Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya geliyor. Üçüncü eleme turu ilk maçından 2-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, rövanşı iki farkla kazanıp, Devler Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak istiyor. Temsilcimizin playoff'a kalması için 90 dakikayı iki farklı üstünlükle tamamlaması gerekiyor. Tek farklı galibiyetlerde maç uzatmaya gidecek. Beraberlikte ise turu geçen Lille olacak. İspanyol hakem Jose Sanchez'in yönetimindeki maçı alması halinde temsilcimiz, Slavia Prag-Union Saint-Gilloise galibiyle karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Lille maçı 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN'de naklen canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, İrfan, Tadic, Maximin, Dzeko.

Lille: Chevalier, Meunier, Alexsandro, Diakite, Gomes, Andre, Santos, Gudmondsson, Haraldsson, Cabella, David.

Sarı-lacivertli temsilcimiz, bu karşılaşmayla birlikte Avrupa Kupaları'ndaki 274'üncü maçına çıkacak. Kanarya, Avrupa kupalarında oynadığı 273 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde ise 390 gol gördü. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Kanarya, 55 gol atarken, kalesinde 45 gol gördü.

KADIKÖY'DE 15'TE 13

Fenerbahçe, son iki sezonda Kadıköy'de rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Son 15 maçın 13'ünü kazanan sarı-lacivertliler, birinden beraberlikle ayrıldı, birin de ise rakiplerine mağlup oldu. Fenerbahçe beraberliği Rennes'e mağlubiyeti ise Union Saint-Giollis'a karşı aldı.

İÇERDE BİR BAŞKA

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 135 maçta 71 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası maçından bu yana iç sahadaki 135 maçta 71 galibiyet aldı.

ELENİRSE AVRUPA LİGİ

F.Bahçe, Lille'i geçmesi durumunda play-off'ta Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-kanarya, ilk maçı 20-21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapacak. F.Bahçe, Lille'e elenirse yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

8 KEZ GEÇEMEDİ

Fenerbahçe, daha önce 8 kez Şampiyonlar Ligi elemelerini geçemedi. Devler Arenası için ilk elemesini 2002-2003'te Feyenoord'a karşı oynayan sarı-lacivertliler, son olarak ise 2022-23'te Dinamo Kiev'le karşılaşmıştı.

40 MAÇTA 11 GALİBİYET

Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan F.Bahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında gruplarda yer aldı. Fenerbahçe, daha önce 6 kez katıldığı organizasyonunda 40 maçta 11 galibiyet elde etti.

ÇEYREK FİNAL OYNADI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda Zico yönetiminde çeyrek final oynayarak elde etti. Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.

GENESIO KATILMADI

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lille'in teknik direktörü Bruno Genesio, maç öncesi basın toplantısına sırtındaki ağrılar nedeniyle katılamadı.