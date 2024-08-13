UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Fransız ekibi Lille'i ağırladı.
Karşılaşma uzatma devrelerinin ardından 1-1 sona erdi.
Fenerbahçe'nin golünü 90+1. dakikada Diakite (K.K.) kaydetti.
Lille'de ise sahneye 118. dakikada David (P.) çıktı.
Fransız ekibinde Mandi, 109. dakikada kırmızı kart gördü.
İlk mücadeleyi 2-1 kazanan Fransız ekibi, sarı-lacivertlileri saf dışı bıraktı.
Kanarya yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek.
TEK EKSİK
Fenerbahçe, Lille karşısında sakatlık nedeniyle 1 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği isimlerden Ferdi Kadıoğlu, sakatlık nedeniyle takımını yalnız bıraktı.
TADIC YENİDEN KANATTA
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, Lille karşısında sağ kanatta görev aldı.
Geçtiğimiz sezon sol açıkta forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmada sağ kanatta değerlendirildi.
Adana Demirspor maçında teknik direktör Mourinho'nun 10 numara pozisyonunda oynattığı Tadic, Lille karşısında ise yeniden kanada çekildi.
TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU
Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Lille karşısında yalnız bırakmadı.
Maçtan saatler önce stat civarında toplanan taraftarlar, maç öncesinde de tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
FENERBAHÇE'DEN LILLE YÖNETİCİLERİNE YEMEK
Fenerbahçeli yöneticiler, Lille ekibi yöneticilerini ve UEFA delegesini yemekte ağırladı.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde organize edilen dostluk yemeğine genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Rıfat Perahya, sportif direktör Mario Branco ile Lille Başkanı Olivier Letang, genel müdür yardımcısı Didier Roudet, spor koordinatörü Sylvain Armand ve UEFA Delegesi Iveta Stoyanova katıldı.
Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.
Montella müsabakayı izledi
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı yerinde takip etti.
Montella, müsabakayı yardımcılarıyla izledi.