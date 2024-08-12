Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Özellikle orta saha bölgesi için temaslarını artıran Kanarya'nın, sürpriz bir ismin peşinde olduğu ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin, Galatasaray'ın eski yıldızı için devreye girdiği ve transfer operasyonuna başladığı belirtildi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2024- 08:51