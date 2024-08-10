Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerde 40. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına doğru çevirdiği top, Adana Demirsporlu futbolcunun eline çarptı. Fenerbahçe bu pozisyonda penaltı beklerken maçın hakemi Atilla Karaoğlan devam dedi. İşte o pozisyon...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe'de maçın 40. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası sarı lacivertli oyuncular penaltı bekledi, hakem Atilla Karaoğlan devam kararı verdi.

Sağ çizgiye inen İrfan Can Kahveci'nin ortasında topa kayan A. Demirsporluı Gravillon'un eline yerden seken topun çarpması sonrası Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi.

'Devam' kararı veren Atilla Karaoğlan, VAR hakemi Onur Özütoprak ile görüştüğünü ve pozisyonu incelemesine gerek kalmadığını oyunculara iletti.

Karaoğlan, daha sonra Fenerbahçeli oyunculara, topun Graviilon'un vücudundan sektiğini ilettiği görüldü.

İŞTE O POZİSYON:

NOT: Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.