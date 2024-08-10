Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe'de maçın 40. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası sarı lacivertli oyuncular penaltı bekledi, hakem Atilla Karaoğlan devam kararı verdi.
Sağ çizgiye inen İrfan Can Kahveci'nin ortasında topa kayan A. Demirsporluı Gravillon'un eline yerden seken topun çarpması sonrası Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi.
'Devam' kararı veren Atilla Karaoğlan, VAR hakemi Onur Özütoprak ile görüştüğünü ve pozisyonu incelemesine gerek kalmadığını oyunculara iletti.
Karaoğlan, daha sonra Fenerbahçeli oyunculara, topun Graviilon'un vücudundan sektiğini ilettiği görüldü.
İŞTE O POZİSYON:
NOT: Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.