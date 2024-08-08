Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe transferi bitiriyor

Yaptığı transferlerle ses getiren Fenerbahçe, orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Yıldız bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın uzun zamandır istediği ancak transfer edemediği oyuncu için harekete geçti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2024- 11:35