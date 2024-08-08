Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe transferi bitiriyor
Yaptığı transferlerle ses getiren Fenerbahçe, orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Yıldız bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın uzun zamandır istediği ancak transfer edemediği oyuncu için harekete geçti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe, aldığı Lille mağlubiyeti sonrası orta sahasındaki aksamalarını kapatmak için transfer çalışmalarına odaklanmış durumda.
Aynı zamanda Galatasaray'ın da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı Süper Kupa maçında aldığı Beşiktaş yenilgisi, sarı kırmızılı ekipte ayrılıklara ve yeni oyuncu arayışlarına sebep oldu.
Cimbom, kısa bir süre önce ilgilendiği Brezilyalı yıldızdan sonuç alamayınca yönünü başka oyunculara çevirmişti.
Sabah'ın haberine göre ise yönetimin devreye girmesi ile bu sefer sarı lacivertli ekip, aynı oyuncu için Zenit'in kapısını çalmak üzere.
Önceki sezon çıktığı 27 maçta 4 gol ve 7 asist istatistiklerine ulaşan o oyuncu, hepimizin adını sıkça duyduğu Brezilyalı yıldız Wendel'den başkası değil!
26 yaşındaki orta saha oyuncusuna Galatasaray talip olmuştu fakat A Spor'a konuşan Zenit'in başkanı Alexander Medvedev, sarı kırmızılılardan aldıkları teklifin kabul edilebilir olmadığını belirtmişti.
Aynı oyuncu için devreye giren Fenerbahçe yönetimi, kulüp ile arasındaki yakın bağlar sayesinde görüşmeleri sonuca bağlayabilecek gibi gözükse de Zenit, Brezilyalı yıldızı takımda tutmak için elinden geleni yapmakta ısrarcı.
Öte yandan Wendel'in kulüp ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Oyuncunun son dönemlerde yakaladığı çıkış sonrası değerinin yükselmesi bekleniyor.