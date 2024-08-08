Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor’u konuk edecek. Sarı-lacivertliler maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Cumartesi günü saat 21.45'te Ülker Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Lille karşısında ilk 11'de oynayan futbolcular rejenerasyon idmanı gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.