UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransız ekibi Lille, sahasında temsilcimiz Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Lille'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Tiago Santos ve 90+1'de Edon Zhegrova kaydetti. F.Bahçe'nin tek golü ise 79'da İrfan Can Kahveci'den geldi.
Bu sonucun ardından Lille, rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.
F.Bahçe ile Lille arasında oynanacak rövanş karşılaşması, 12 Ağustos Salı günü TSİ 20.00'de oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada ceza sahası sol çaprazında Allan Saint-Maximin'in pasında Edin Dzeko gelişine vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
8. dakikada Gomes'in ceza yayı içinden yaptığı sert şutta kaleci Livakovic uzanarak topu çıkardı.
12. dakikada Tiago Santos sağ taraftan son çizgiye inerek içeriye çevirdiği top kale önünde Oosterwolde'ye çarparak ağlara gitti. 1-0
27. dakikada Fenerbahçe savunmasında Çağlar'ın kafayla uzaklaştırdığı topa Gomes gelişine vururken kaleci Livakovic soluna yatarak gole izin vermedi.
31. dakikada İsmail Yüksek'in presle kazandığı topu Dzeko'ya aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Dzeko'nun vuruşunda kaleci Chevalier açıyı kapatarak meşin yuvarlağı kurtardı.
44. dakikada Gomes'in ortasında seken topu arka direkte önünde bulan David, göğsüyle kontrol ederek yaptığı vuruşta top üstten az farkla dışarı gitti.
47. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu kazanan Saint-Maximin, rakibini geçerek yaptığı vuruşunda kaleci Chevalier ayaklarıyla topu çeldi.
50. dakikada uzun topu kontrol eden Saint-Maximin, kaleci Chevalier'in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta top yeniden önünde kaldı. Savunmada rakiplerini geçerek dar açıdan kaleyi düşünen Maximin'in şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
79. dakikada ceza yayı sağından İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 1-1
90+1. dakikada hızlı gelişen atakta Zhegrova, ceza sahası önünden yaptığı vuruşta Çağlar'a da çarpan top filelere gitti. 2-1