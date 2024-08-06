Lille 2-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe turu Kadıköy'e bıraktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Lille ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransız ekibi 2-1 kazandı ve rövanş maçı öncesi avantajı kaptı. İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2024- 23:26 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024- 23:35