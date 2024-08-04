Fenerbahçe Lille hazırlıklarını sürdürdü!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.08.2024- 14:34