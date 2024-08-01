FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho neşteri vuruyor! En az 5 futbolcu...

Transfer döneminde birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'yu zorlu bir süreç bekliyor. Önümüzdeki yıl en fazla 14 yabancıyı kadrosunda bulundurabilecek sarı-lacivertlilerin, takviye yapabilmesi için en az 5 futbolcuyla yollarını ayırmak zorunda kalacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.08.2024- 15:40 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024- 15:42