Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Ses getirecek transfer harekatı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunu da geçen Fenerbahçe, 3. ön elemede Lille ile karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'ne 4 maç uzakta yer alan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda çalışmalarına hız verdi. F.Bahçeli kurmaylar, ezeli rakibi Galatasaray'ın transfer listesinde olan yıldız isim için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 31.07.2024- 09:21