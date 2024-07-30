Fenerbahçe Lugano maçı CANLI İZLE | FB Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Lugano karşısında iki aşamalı olan ve 4-3 kazandığı maçın ikincisini Kadıköy'de taraftarı karşısında oynayacak. Mücadele öncesi futbolseverler bu maça dair ayrıntıları ve yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Fenerbahçe Lugano maçına dair kritik bilgiler...

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci turu rövanş mücadelesinde Lugano'yu konuk edecek. Karşılaşmayı ise İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek. Peki, Fenerbahçe Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yanıtlar...

FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesine 30 Temmuz Salı günü çıkacak. Karşılaşma saat 20.00'da Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko.

Lugano: Saipi, Braul-Guillard, Papadoupoulos, El Wafi, Marques, Belhaj Mahmoud, Grgic, Mahou, Correia, Aliseda, Przybylko.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalabilmek için her türlü galibiyet ve beraberlik yetecek.

Karşılaşma, Lugano'nun tek farklı galibiyeti ile biterse uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde eşitliğin bozulmaması durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek takımı penaltı atışları belirleyecek. İsviçre ekibi iki farklı kazanması durumunda turlayacak.

Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi durumunda Lille ile karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.