Fenerbahçe - Lugano CANLI İZLE | F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Lugano CANLI İZLE | F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Lugano'yu konuk edecek. Spor severler, merakla beklenen mücadele öncesi maça dair bilgileri ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. İşte Fenerbahçe - Lugano maçı ile ilgili merak edilen tüm bilgiler...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2024- 18:49 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024- 19:56