UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Lugano'yu konuk edecek. Spor severler, merakla beklenen mücadele öncesi maça dair bilgileri ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. İşte Fenerbahçe - Lugano maçı ile ilgili merak edilen tüm bilgiler...
FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Lugano maçı 30 Temmuz Salı günü saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Fred, Dusan Tadic, Szymanski, Edin Dzeko.
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda.