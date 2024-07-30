UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Lugano'yu konuk ediyor. İlk maçı 4-3 kazanan sarı-lacivertliler, avantajlı skoru da kullanarak adını üst tura yazdırmayı hedefliyor. Fenerbahçe - Lugano maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Lugano maçı 30 Temmuz Salı günü saat 20:00'da başladı. Karşılaşma Exxen üzerinden canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Fred, Dusan Tadic, Szymanski, Edin Dzeko.
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda.