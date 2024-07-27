TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Portekizli ön libero! Kanarya'ya 19'luk yıldız
Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezonda Jose Mourinho yönetiminde şampiyon olmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, transferde de ince eleyip sık dokuyor. Forvet transferi için Faslı yıldız Youssef En-Nesyri'yi getiren Kanarya, rotayı orta saha transferine çevirdi. Fenerbahçe, 19 yaşındaki Portekizli genç yıldızı liste başı yaptı. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 27.07.2024- 10:12