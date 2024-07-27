Fenerbahçe'den de Umut Nayir için paylaşım geldi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Umut Nayir Konyaspor'a transfer olmuştur. Umut'a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.