Trendool Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli verilen isimler listesinin zirvesinde yerini aldı.Faslı futbolcu, Galatasraylı o ismi geride bıraktı. İşte Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle kadroya katılan futbolcuları...

Fenerbahçe'nin İspanya ekibi Sevilla'ya 19,5 milyon avro ödeyerek kadrosuna kattığı Faslı forvet Youssef En-Nesyri, Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli verilen isimler listesinin zirvesinde yerini aldı.

Sevilla'da geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken ve yeni sezonda Fenerbahçe formasını terletecek olan En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis ödemesi yapılan ismi olmayı başardı.

Faslı oyuncu, kendisi için yapılan bonservis ödemesiyle Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel'i geçti. Galatasaray'ın 2000 yılında Portekiz ekibi Porto'dan 17 milyon avro bonservis bedelle transfer ettiği Jardel'in rekoru, 24 yıl sonra kırıldı.

Türk futbolunda En-Nesyri ve Jardel'in ardından en yüksek bonservisli isimler olarak 15'er milyon avroyla Fenerbahçe'nin geride kalan sezon kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile Galatasaray'ın 2022-2023 sezonu devre arasında transfer ettiği İtalyan oyuncu Nicool Zaniolo bulunuyor.

EN YÜKSEK BONSERVİS BEDELİ ÖDENEN OYUNCULAR

Süper Lig tarihinde en yüksek bonservis bedeliyle kadroya katılan ilk 9 oyuncu şöyle:

Oyuncu

Takım

Bonservis (Avro)

Sezon

Youssef En Nesyri

Fenerbahçe

19,5 milyon

2024-2025

Mario Jardel

Galatasaray

17 milyon

2000-2001

Cengiz Ünder

Fenerbahçe

15 milyon

2023-2024

Nicolo Zaniolo

Galatasaray

15 milyon

2022-2023

Dani Güiza

Fenerbahçe

14 milyon

2008-2009

Mbaye Diagne

Galatasaray

13 milyon

2018-2019

Emmanuel Emenike

Fenerbahçe

13 milyon

2013-2014

Bruma

Galatasaray

13 milyon

2013-2014

Moatasem Al-Musrati

Beşiktaş

11 milyon

2023-2024