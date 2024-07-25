TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sıra orta sahada! O isim için harekete geçildi

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sıra orta sahada! O isim için harekete geçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Lugano'yu 4-3 mağlup ederek tur kapısını aralayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Forvet transferi için bir süredir görüşmelerde bulunduğu Youssef En-Nesyri'yi İstanbul'a getirerek santrfor mevkisini Faslı oyuncuyla dolduran sar-lacivertli ekip gözünü orta sahaya çevirdi. Fenerbahçe yönetimi o yıldız futbolcu için girişimlere başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.07.2024- 10:07 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024- 10:13