Fenerbahçe Kulübü, Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin 5 yıllık sözleşmeye imza attığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Sevilla Football Club, S.A.D. kulübüne toplam transfer bedeli olan 19.500.000 Avro 4 sene içerisinde 8 taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" denildi.

Kulüp ayrıca, "Faslı golcü oyuncu kendisini 5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Youssef En-Nesyri'ye 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçemize hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.