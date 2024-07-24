Transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için Sevilla ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin hem kendisiyle hem de kulübü Sevilla ile anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." denildi.