UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano'yu 4-3 mağlup eden Fenerbahçe'de, gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerin, takıma çağ atlatacak yıldız bir ismi gündemine aldığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)