Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanının seçileceği toplantı gerçekleşti. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı. Kulüpler Birliği başkanlığından daha önce istifa eden, Ali Koç görevine devam etme kararı aldı.
Ali Koç yeniden Kulüpler Birliği Başkanı oldu!
Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, mevcut başkan Ali Koç yeniden başkan seçildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 24.07.2024- 16:31 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024- 16:32