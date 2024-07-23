TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Bonservis bedeli...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İddialı bir kadro kurarak önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Avrupa kadrosuna dahil edilmeyen Cengiz Ünder için, İtalya basını bomba bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.07.2024- 15:44 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024- 15:45