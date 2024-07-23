Fenerbahçe'nin yeni transferleri St. Maximin, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın, Lugano ile oynanacak iki maç için UEFA listesine eklenirken, sakatlığı bulunan St. Maximin ilk maçta forma giyemeyecek. Tosun ve Aydın ise Mourinho'nun şans vermesi durumunda sahada yer alacak.

Dünyaca ünlü teknik adam Mourinho, maç öncesinde Thun Arena'da savunma oyuncusu Djiku ile gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri çok mutlu bir çalışma ortamı bulduğunu belirten Mourinho, İstanbul'daki rövanşı düşünmediğini ve ilk maçta galibiyeti hedeflediğini vurguladı.

RÖVANŞ 30 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA OYNANACAK

Mücadeleyi Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği deplasman tribünü yasağı cezası nedeniyle Fenerbahçe taraftarı misafir tribününe alınmayacak.

Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi durumunda sırasıyla 3. ön eleme ve play-off turunda maçlar oynayacak. Şampiyonlar Ligi'ne en son 2008-2009 sezonunda katılan Fenerbahçe, Porto ve İnter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Mourinho yönetiminde devler ligine katılmayı hedefliyor. Fenerbahçe, geçen sezon Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Olympiakos'a elenmişti.

Fenerbahçe - FC Lugano eşleşmesinin rövanşı 30 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.