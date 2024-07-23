UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Lugano'ya konuk oldu. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic mücadelenin 44. dakikasında rakip takımın ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
Penaltı atışını kullanan Edin Dzeko topu ağlara gönderdi.
İŞTE O POZİSYON:
🟡🔵 Karşılaşmanın 45. dakikasında sezonun ilk golü penaltıyla kaptan Dzeko'nun ayağından işte böyle geldi!#SporSmart #DSmart #DSmartGO #LUGvFB #FenerinMaçıVar pic.twitter.com/dWJTPsZcSR— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 23, 2024