TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe sağ kanadını İtalya'da buldu! Sözleşme detayları belli oldu

Yaptığı transferlerle ses getiren Fenerbahçe, yeni hamleler için girişimlere başladı. Hücum hattına dikkat çeken bir takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekip, transferde rotayı İtalya'ya çevirdi. Yönetim, Çizme basınının haberine göre Lazio forması giyen yıldız isimle anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.07.2024- 14:09 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024- 14:10