Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde saat 10:30'da başlayan antrenmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ve istasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışması ile devam etti. İki gruba ayrılan oyuncular, dar alanda pas ve hücum organizasyonları çalıştı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Lugano maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli ekipte A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024 kadrosunda yer alan ve hafif bir sakatlık geçiren Samet Akaydin, antrenmanın ilk bölümünde salonda çalıştı. Ardından sahaya inen milli futbolcu, düz koşu gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli ekip, Lugano maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.