Haberler Fenerbahçe Haberleri FENERBAHÇE HABERLERİ - Lugano maçının 11'i belli oluyor! Jose Mourinho'dan sürpriz karar

FENERBAHÇE HABERLERİ - Lugano maçının 11'i belli oluyor! Jose Mourinho'dan sürpriz karar UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Lugano ile oynayacak. Sarı-lacivertli ekip zorlu karşılaşmadan avantajlı skor ile ayrılmak ve rövanş mücadelesine rahat bir şekilde çıkmak istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho, müsabaka öncesi sahaya süreceği ilk 11'i netleştirmeye başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2024- 13:54









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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile 23 Temmuz Salı günü deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor

Sezonu erken açan Kanarya'da öncelikli hedef Devler Ligi gruplarına kalabilmek.