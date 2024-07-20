FENERBAHÇE HABERLERİ - Lugano maçının 11'i belli oluyor! Jose Mourinho'dan sürpriz karar
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Lugano ile oynayacak. Sarı-lacivertli ekip zorlu karşılaşmadan avantajlı skor ile ayrılmak ve rövanş mücadelesine rahat bir şekilde çıkmak istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho, müsabaka öncesi sahaya süreceği ilk 11'i netleştirmeye başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 20.07.2024- 13:54